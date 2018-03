Kogu kuluhüvitise ära kasutanud Arno Sild: suurem osa rahast läks transpordile

Möödunud aastal kulutasid oma 12 374,88-eurosese kuluhüvitise sajaprotsendiliselt ära neli riigikogu saadikut, kelle hulgas oli ka Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni liige Arno Sild, kes kulutab kuus üle 300 euro Võrru sõitmisele.

Sild rääkis, et temal kulus suurem osa summast transpordile, sest ta elab riigikogust 300 kilomeetri kaugusel Võrus. "Samas oli seal ka teisi asju. Praegu ei oska teile kohe ette lugema hakata, aga need läksid ikka asja ette. Nõustamistele ja valijatega kohtumisele kulusid suured summad," ütles ta.

Küsimusele, kui palju Sild sõidule kulutab, vastas ta, et ikka märkimisväärse summa. "Mul on 300 kilomeetrit üks ots ja iga nädalavahetus tahaks ikka kodus käia. Ma elan üksi ja elamist peab ikka vaatamas käima." Sõidule kulub tema sõnul üle 300 euro kuus. "Mõnikord vähem, mõnikord rohkam, aga üle 400 euro ei ole kuus kulunud," ütles ta.

Aastas kulub seega sõidule vahemikus 3600-4800 eurot. Kuhu kulub ülejäänud ligi 8000 eurot, kas kohtumistele ja nõustamisele? "No eks valijatega kohtumised ole üks suurim kuluartikkel," ütles ta.

EKRE pakkus paar aastat tagasi välja, et kuluhüvitised võiks täielikult kaotada, kuid teised erakonnd ei läinud ideega kaasa. "Seda tuleb toetada, kui kõigile ühtemoodi see asi korraldatatakse. Näiteks autoliisingu peale me kuluhüvitisi EKRE-s juba ei kasuta. Kuid kui hüvitised kaotada, siis peaks see olema kõigile võrdselt. Üks erakond ei saa seda endale eraldi lubada," selgitas ta.