Kogukond usub süütusesse: naine suutis kokku koguda uskumatu kautsjoni

Tiffany Li on 31-aastane naine, kes istus aasta aega vanglas oodates kohtuprotsessi. Teda kahtlustatakse endise poiss-sõbra mõrva korraldamises. Naine suutis teha midagi, mis tundub päris uskumatu, kirjutab Celebrity Networth.

Täna on naine vabaduses ja ootab 17. juulil toimuvat kohtuprotsessi. Ta suutis ligi 20 sõbra, pereliikme ja äripartneri toel kokku saada vajalikud 70 miljonit dollarit kautsjoniks. 4 miljonit sellest moodustas raha ning 62 miljonit kinnisvaratagatised. Naise algne kautsjonisumma oli 35 miljonit dollarit, aga kui mängu tuuakse kinnisvaratagatis, siis peab selle koguväärtus olema kaks korda suurem. Pärast kautsjoni kokku arvutamist vabastati Li San Mateo maakonna vanglast.

See on jõuka maakonna ajaloo suurim kautsjon. Li advokaat Geoffrey Carr arvab, et kogu lugu on väga muljetavaldav. Prokuröride hinnangul võib tema pere varandus olla väärt 100 kuni 150 miljonit dollarit.

Prokurörid soovisid algselt, et naisele ei määrataks üldse kautsjonit, kuid kohtunik lükkas selle palve tagasi. Nad soovisid ka, et kautsjon oleks 100 miljonit dollarit, aga sedagi palvet ei rahuldatud.

Li'd ja tema poiss-sõpra süüdistatakse selles, et nad plaanisid mõrvata naise endise kaaslase. Naine kartis nimelt, et kaotab oma laste hooldusõiguse. Paar palus Olivier Adella nimelisel mehel vabaneda laibast. Eks-mees kohtus Li-ga 2016. aasta 28. aprillil ühes pannkoogirestoranis ning pärast seda teda enam ei nähtud ning ta kuulutati kadunuks. Ta leiti maha lastuna ning nädal hiljem võeti mõrvaga seotud kolmik vahi alla.