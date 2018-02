Kohalik börs värvus USA ja Hiina kukkumise valguses punaseks

Tallinna börsil käib täna justkui suurte börside järellainetusena langus.

Tallinn börs langes täna avanemise järel 1,1 protsenti, Riia 0,9 protsenti ja Vilnius 1,8 protsenti.

Balti börside põhinimekirjas pole ainsatki tõusnud aktsiat. Liideraktsiatest Tallinki hind on laskunud 0,8 protsenti, Kaubamaja 1,2 protsenti, ja Olympic EG 1,1 protsenti.

Käibed on Balti börsidel tagasihoidlikud. Üksi aktsia pole veel jõudnud 100 000 eurose käibeni. Lähimal sellele on Leedu pank Siauliai bankas, mille käive on 63 000 eurot. Antud aktsia on kukkunud kolm protsent.

Börside lisanimekiri, kus tavaliselt leidub enam kui kümne protsendiseid päevaliikumisi, on väga hõre. Tehinguid on tehtud vähe, aktsialiikumised on väikesed. Värv on punane.

Balti alternatiivturul on üldse vaikus. Tehinguni on seni jõutud vaid Linda Nektari aktsiaga, kuid tehingus ei muutunud eilsega võrreldes hind. Selle aktsia käive on 435 eurot.