Kohane või sure: mida noored töökohast tegelikult ootavad?

Paindlikust töökorraldusest ja kaugtöö tegemise võimalusest on saamas enami­ku organisatsioonide töökultuuri loomu­lik osa. Tööl käia saab ju ainult tööl, tööd teha saab aga igal pool. Väärtust ja eneseteostustunnet loob tehtud töö, mitte tööl käimine. Y- ja Z-generatsioon teab, et tööd saab teha igalt poolt, ja tööandja peab seda mitte ainult võimaldama, vaid ka sellele kaasa aitama. Kui mõned aastad tagasi nägid tööandjad vaeva, et kontorid oleksid hubased, pakuksid ägedust ja vaheldust, tasuta kohvi ja puuvilju, siis uus generatsioon eeldab, et see kõik on hügieenifaktorina kaetud.

Aina enam ootavad noored ka seda, et organisatsioon võimaldab neil olla produktiivne ja kaasatud ka siis, kui nad ei ole füüsiliselt kontoris. Seega on tööandjate jaoks uus katsumus, kuidas juurutada kaugtööd ja paindlikke töötamisviise nii, et keegi ei tunneks ennast kõrvalejäetuna.

Globaalsel tasemel ei ole enam küsi­mus, kas seda teha, vaid pigem, kuidas seda teha – see tuleneb suuresti just uue mõttelaadiga noortelt, kes ei lepi vähema­ga kui täielik tasakaal era- ja tööelu vahel ning paindlik korraldus.

Ühe suurima globaalse ta­lendiuuringu „Mercer Global Talent Trends 2018“ tule­mustest selgub, et täna­päeva ettevõtete kaks suu­rimat väljakutset seoses kaugtöö ja paindlike töövormidega on järgmised: esiteks, kuidas teha nii, et ettevõttes saaks paindlikult töötada kõik inimesed, ja teiseks, kuidas ja milliste tehnoloogiatega aidata kaasa, et meeskonnatöö ja kommunikatsioon toimiks sama hästi kui näost näkku suhtluse käigus.

Palk ühest kohast

Noorte tööelul on üks tahk, mida küpse­mal generatsioonil on tihti veidi raske mõista, kuid millega tuleb hakata vaikselt harjuma – gig economy ehk „tööamp­sumajandus”. Just nagu jagamismajan­dus on saanud esialgse tõuke digitaalse­test arengutest, mis võimaldavad sul kalli takso asemel võtta odavama Uberi või hotelli asemel soodsama Airbnb, võimaldavad erinevad online-platvormid ja pidev connectednesstegeleda tööampsumajan­duse kaudu kasvõi igal kuul erinevate tulusate projektidega. Tööampsumajan­dus on eriti populaarne just noorte seas, kes leiavad kas isiklike kontaktide või siis platvormide-portaalide kaudu töövõima­lusi, mis ei nõua ilmtingimata liiga pikaajalist pühendumist või seotust ühe ettevõttega.

Projekti- ja vabakutselise töö ei välista täiskohaga tööl käimist. Trendid liiguvad paindlikust töökorraldusest veelgi paind­likemate töötamisvormideni, ja seda eel­dab ka noor talent.

Tahes-tahtmata peavad tööandjad nen­de muudatustega kaasa minema ja olema aina rohkem avatud meelega nägemaks, et noored mitmekesistavad oma sissetu­lekuallikaid ega pühenda kõiki oma teadmisi-oskusi ilmtingimata vaid ühele ette­võttele.

Oma sissetulekut mitmekesistada on tänapäeval juba nii lihtne, et Ameerika Ühendriikides (kus on tänaseks erinevad gig economy platvormid märksa enam levinud kui Eestis) töötab 2017. aasta rahvastiku-uuringute järgi 35 protsenti tööealisest elanikkonnast vabakutselisena, kas siis täistööna või teise töö kõrvalt.

Strateegiapäeval kirjapandud pseudoväärtused

Uus generatsioon töötajaid ja tööotsijaid on eelnevatest generatsioonidest spiri­tuaalsem, universalistlikuma mõtteviisi­ga ning oluliselt vähem orienteeritud rahale ja materiaalsetele väärtustele. Palga suurus pole enam nii oluline, küll aga on oluline mõtestatud töö ja seotus ettevõttega, kellega jagatakse väärtusi.

Kuna noored on võrreldes eelmiste generatsioonidega oluliselt rohkem informeeritud, on nad harjunud pidevalt küsima „miks?”: miks ma just seda tööd teen, mis on kõrgem eesmärk, miks just see organisatsioon ja mitte midagi muud? Sotsiaalne vastutus, võrdsus, mitmekesisuse toetamine ja jätkusuutlik keskkonnasõbralikkus – kõik see mõju­tab otseselt seda, kas noored tõmbuvad organisatsiooni poole või mitte.

Ettevõtete väärtuste kirjapanek stra­teegiapäeval või karjäärilehel ei tekita noorte hulgas emotsiooni ega tõmba tä­helepanu. Väärtustesse investeerimine oma aja ja ressursiga, mis ka välja pais­tab, saab aga uueks normaalsuseks töö­andja maine ja sotsiaalselt vastutustund­liku organisatsiooni kujundamisel.

Et organisatsioonis oleksid väärtused, mil­lesse kõik usuvad, peavad need organisat­sioonis juurduma orgaaniliselt seest ehk inimestest ülespoole, mitte juhtidest alla­poole. Ja et väärtused atraktiivselt välja­poole paistaksid, peab organisatsioon väärtusi väljendama läbi tegude. Uue ge­neratsiooni noor on harjunud no-bullshit-lähenemisega ja pseudoväärtustest nä­hakse kergesti läbi – heal juhul esimesest kontaktist organisatsiooniga, halvimal ju­hul pärast paarikuist töötamist.