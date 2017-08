Kohtla-Järve elanikud hirmul: vanade kaevanduste kohale ehitatud majadesse on tekkinud praod

Kohtla-Järve linnapea Ljudmila Jantšeko tunneb riigile saadetud kirjas muret - kaeveõõnte kohale ehitatud majad pragunevad ja kardetakse vajumist.

Probleem on kõige teravam Järve linnaosa Lõuna mikrorajoonis. Sealsed 5-korruselised kortermajad on ehitatud 70ndatel. Outokumpu, Sinivoore ja Katse tänava majad olid ehitatud blokkidena ning vundamentidele olid paigaldatud reeperid, et oleks võimalik edaspidi jälgida maapinna vajumist. Vastavaid vaatlusi teostati kuni aastani 1992 riikliku geodeesia büroo poolt (endine nimetus ЭстГИИЗ), kuid hiljem pole seda enam tehtud.

"Lõuna mikrorajooni elanikud tunnevad muret ehitiste tuleviku ja nende ohutuse ning väärtuse languse pärast. Majadesse on tekkinud märkimisväärsed praod," kirjutab Jantšeko.

Kuigi projekteerimisel ja ehitamisel arvestati, et ehitatakse kaevanduse kohtale, on majadesse siiski praod tekkinud. Lisaks on viimastel aastatel piirkonna põldudel toimunud maapinna vajumised.

"Põlevkivi kaevandamisega tegeleb Eesti Energia AS, maavarade tasu saavad omavalitsused, kelle territooriumil asuvad kaevandused, kuid kannatavad kõrvalolevad mahajäetud alad, kus põlevkivi kaevandamist enam ei toimu," kurdab linnapea.

Viimaste kümnete aastate jooksul pole teostatud Kohtla-Järve linna ja riigi tasemel nende territooriumite vastavaid uuringuid (ehk vaatluseid või seireid) ning keegi ei tegele vajumiste jälgimisega.