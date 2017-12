Kohtuotsuse ootuses: täna saab selgeks, kas Uber on Euroopas tehnoloogiaäpp või transpordiettevõte

Maailmas üks kõrgeima väärtusega start-up, taksoäpp Uber saab täna Euroopa kohtult teada, kuidas nende sõidujagamisteenuse platvormi tulevikus käsitletakse. Kas Uber on tehnoloogiafirma või transpordiettevõte või nende kahe kooslus? Küll aga tähendaks transpordiäri-sildi andmine Uberile karmimaid regulatsioone.

Luxemburgis asuva Euroopa kohtu kohtunikud otsustavad täna Uberi saatuse Euroopas, kus firma on erinevate riikide ja linnade taksofirmade ja regulaatoritega piike murdnud juba kuus aastat.

Uber ise ütleb, et nad on vahendusplatvorm, äpp, mis viib kokku sõidupakkuja ja -soovija.

Kui digirakendustele on Euroopa seadused soodsad ning järelevalve käib pigem selles suunas, et Euroopa Komisjon jälgib, et riigid tehnoloogiafirmade õigusi liialt ei piiraks, siis transpordireeglite kehtestamine on iga liikmesriigi või isegi lokaalsemal tasandil linna/regiooni otsustada.