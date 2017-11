Kohtutäiturite kukrud tühjenevad

Sellest aastast kehtima hakanud seadusemuudatus on vähendanud kohtutäiturite sissetulekuid kolmandiku võrra, väidab kohtutäiturite koda, kirjutab Äripäev.

Selleks, et nende tulud uuesti kasvule pöörduksid, hakati omakorda uut seadusemuudatust välja töötama.

Nimelt leidis justiitsministeerium, et osa kohtutäiturite tasusid on põhjendamatult kõrged ja koormavad menetlusosalusi, mistõttu otsustati, et kui edaspidi tasub võlgnik võla vabatahtliku tähtaja jooksul, saab täituritasu olla 15 eurot. Teisisõnu – kui varem pidi võlgnik sellisel juhul tasuma kohtutäiturile ka pool kohtutäituri põhitasust, siis nüüd piirdutakse vaid alustamise tasuga.

Kuna pealekauba on viimasel viiel aastal kohtutäiturite kätte jõudnud varasemast pea veerandi võrra vähem võlanõudeid, mida menetleda, on justiitsministeeriumis valmimas veel üks seadusemuudatus.

Loe pikemalt Äripäevast.