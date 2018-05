Kohus arestis Tallinna Linnatranspordi altkäemaksuvõtmises kahtlustatava endise töötaja Jaanus Vingi kinnisvara

Jaanus Vink Harju Maakohtust lahkumas Foto: Jaanus Lensment

Altkäemaksu võtmises kahtlustatava Tallinna Linnatranspordi (TLT) praeguseks endise remonditöökodade asejuhi Jaanus Vingi üheksale Tallinnas asuvale kinnisasjale on seatud 772 864 euro eest kohtulikke hüpoteeke, ehk need on sisuliselt arestitud, kirjutab Äripäev.