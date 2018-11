Kohus: Ekspress Meediast lahkunud juhatuse liige rikkus konkurentsikeeldu ja peab maksma üle 32 000 euro

Põldoja lahkus 2015. aasta novembris Ekspress Meedia juhatuse liikme kohalt ja kuigi pooled olid kokku leppinud konkurentsikeelus, mis keelas Põldojal konkurendi juurde tööle asumast, alustas ta tööd AS-is Eesti Meedia.

Ringkonnakohus leidis muuhulgas, et Ekspress Meedia ja Põldoja vahel puudus töösuhe ning tegemist oli käsundussuhtega. Samuti leidis ringkonnakohus, et suhe lõppes Põldoja algatusel ning kokku lepitud konkurentsipiirang ei olnud Põldoja õigusi ülemääraselt piirav.

Põldoja väitis vaidluses, et nõutav leppetrahv on liiga suur.

Ringkonnakohus sellega ei nõustunud ning leidis, et arvestades Põldoja keskmise töötasu suurust, võimaldanuks see äraelamist ka ilma konkurendi juurde töö – või teenistussuhtesse asumata. Muuhulgas leidis ringkonnakohus, et Eesti Meedia on Ekspress Meedia konkurent, sõltumata sellest, et Põldoja vastupidist väitis.

Ringkonnakohtu otsus ei ole jõustunud ning selle osas on võimalik esitada riigikohtule kassatsioonkaebus.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu on ringkonnakohtu otsusega rahul.