Tallinna halduskohtu määrusega ja tuuleenergia tootjate kaebuse peale pikendati kuni kohtuvaidluse lõpuni Tootsi kinnistu üleandmist riigilt Eesti Energiale. Endisele turbaraba kinnistule plaanib Eesti Energia rajada kuni 52 tuulikuga tuulepargi, millest saaks üks võimsamaid tuuleparke Eestis.

Tuuleenergia tootjate sõnul on aga selline riigimaa riigifirma omandusse andmine ebaõiglane ja loob Eesti Energiale põhjendamatu konkurentsieelise. Seepärast on valitsuse otsus vaidlustatud kohtus ning teavitatud ka Euroopa Komisjoni. Komisjon võttis asja menetlusse.

Kui esimene halduskohtu otsus keelas riigimaa Eesti Energiale üleandmise 19. jaanuarini 2017, siis värske kohtumäärusega pikendati esialgset õiguskaitset kuni kohtuvaidluse lõpuni. "See tähendab, et kuni see kohtuvaidlus ei ole lõppenud, ei saa Vabariigi Valitsuse korraldust Tootsi kinnistu üleandmiseks Eesti Energiale täita. Valitsusel ja EE-l on õigus 15 päeva jooksul see määrus Tallinna Ringkonnakohtus vaidlustada," selgitas Soraineni vandeadvokaat Allar Jõks, kes esindab vaidluses tänast suurimat tuuleenergia tootjat Nelja Energia AS-i.

"Üks kaebajatest tahtis keelata esialgse õiguskaitse korras ka Eesti Energial ehitustegevuse Tootsi kinnistul. Selle taotluse jättis kohus rahuldamata," täpsustas Jõks.

Niisamuti otsustas kohus jätkata keelumärke kohandamist AS Raisneri kasuks. See tähendab, et ilma ettevõtte nõusolekuta ei või riik selle kinnistuga teha tehinguid, mis eeldavad kinnistusraamatusse kande tegemist- eelkõige selle omandit üle anda Eesti Energiale nagu plaanitud või seda koormata kolmanda isiku kasuks. Raisner arendab Lüganuse vallas 150 megavatise võimsusega Varja tuuleparki.