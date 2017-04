Kohus mõistis kütusefirma eksomaniku riigitoetuse väljapetmise katses süüdi

Kütusemüüja Jetoil eksomanik Lembit Eespäev mõisteti süüdi riigilt toetuse väljapetmise katses.

Eespäev on tänaseks end ärist taandanud, kirjutab Äripäev.

Hiljuti selgus, et ta müüs Oil Techi ja kütuste hulgimüüja Jetoili omaniku, kontserni JetCapital osaluse kaasaktsionäridele. Eespäev loobus tööst nii JetCapitali kui selle tütarfirmade juhtorganites. Endiselt on Eespäev aga Oil Techi juhatuses – samas ei kuulu firma sellest kuust enam JetCapitalile.

Harju maakohus tunnistas reedel lisaks Lembit Eespäevale süüdi ka mehe juhitava firma Oil Tech, Kristina Tautsi, Vambola Kolbakovi ja Juriy Golubyevi soodustuskelmuse katses seoses taotlusega Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 1,5 miljoni euro saamiseks.

Loe pikemalt Äripäevast.