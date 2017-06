Kohus mõistis petturitest kalakaupmeestelt välja kaks miljonit eurot

Ühe Eesti edukaima kalatööstuse kuulsusetu lõpp päädis omaniku tingimisi vangistuse ja suure tagasinõudega.

AS Spratfil oli veel hiljuti Eesti kalatööstuse lipulaev ja edulugu. 2013. aastal saadi aasta kasvuettevõtte tiitel, kalatoodete veomahu kasv Lääne-Euroopasse oli mitmekordne, tootmises oli palgal 230 inimest. Nüüd aga tehased seisavad, eelmisel aastal saneerimist alustanud ettevõte on pankrotis. Äsja jõustunud kohtuotsusega on firma turjal kahe miljoni eurose maksuvõla nõue ja lisandunud rahatrahvid.