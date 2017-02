Florida kohtunik nõudis president Donald Trumpile kuuluvalt golfiklubilt välja 5,7 miljonit dollarilt, sest klubi keeldus tagastamast klientide sissemakset.

2012. aastal saatis Trump kirja, milles keeldus golfiklubi liikmetele sissemakset tagastamast, kuigi liitumislepingus oli kirjas, et raha tagastatakse kohe peale klubist lahkumist, kirjutas New York Times.

Kolmapäevases otsuses nõudis kohtunik, et klubi maksaks 65 liikmele välja 4,85 miljonit dollarit ja lisaks 925 000 dollarit muudes tasudes. Otsuse tagajärjel saavad liikmed 35 000 kuni 200 0000 dollarit.

Trumpi organisatsiooni kõneisik ütles, et hetkel, mil Trump klubi otsis, olid asutusel suured majanduslikud probleemid ning kliendid poleks sellistes tingimustes oma deposiiti tagasi saanud. "Kohtuistungi ajal esitasime me mitmeid asitõendeid selle kohta, et klubiliikmete staatus polnud läbi," rääkis ta.

Selleks, et eksklusiivse klubiga liituda, pidid liikmed maksma kuni 210 000 dollarilist liitumistasu ning eelmise omaniku ajal maksti raha tagasi, kui liige lahkus. See protsess võis aga aega võtta kuni kaks aastat ning lahkunud liikmed pidid ootama järjekorras, et saada liitumistasu tagasi.

Trumpi organisatsioon ostis golfiklubi 2012. aastal ning president saatis kõikidele liikmetele kirja, kus ütles, et lahkunud liikmed ei ole enam golfiklubis teretulnud.