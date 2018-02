Kohus oli šokeeritud: jõuka naise eksabikaasa jäi uskumatu tegutsemise tõttu kõigest ilma

Pilt on illustreeriv. Foto: PICHI CHUANG, REUTERS

Crocker Coulson on 53-aastane Brooklyni elanik, Yale'i ülikooli lõpetanud isa ja eks-abikaasa. Tema endine naine, 53-aastane Anne Resnik on meie seast lahkunud endise Philip Morrise tegevjuhi Frank Resniku tütar. Tal on hinge taga 50 miljonit dollarit. Nende lahutuse saaga oli eriline.