Kohus otsustas: Reidi tee ehitus on seaduslik. Asukohta muuta ei saa

Tallinna Halduskohus jättis tänase otsusega rahuldamata kaebuse, millega MTÜ Eesti Roheline Liikumine taotles Reidi tee teisele etapile Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt 21.aprillil väljastatud ehitusloa tühistamist.

Reidi tee teine etapp kujutab endast 1,7 km pikkuse sõidutee ehitamist, mis algab Ahtri ja Jõe tänava ristmikult ning lõppeb Russalka monumendi juures Pirita tee ja Narva mnt ristmikul.

Kohus märkis otsuses, et ehitusloale esitatud kaebusega ei saa enam nõuda kehtivates üldplaneeringutes määratud tee asukoha muutmist. Kohus ei nõustunud kaebajate peamise väitega, et Tallinna linn oleks pidanud läbi viima uue keskkonnamõjude hindamise. Tegevusloa andjal oli 2007. aastal läbiviidud keskkonnamõjude hindamise ja mitmete hilisemate ekspertarvamuste põhjal piisavalt teavet otsustamaks, kas Reidi tee ehitamine on arvestades kaasnevaid keskkonnamõjusid eelkõige inimestele, merekeskkonnale ja kaitstavatele kultuuriväärtustele lubatav. Kohus tugines sealjuures ka asjaolule, et Keskkonnaamet, kui tee-ehitusest puudutatud kaitstavate parkide valitseja, andis ehitusloale oma kooskõlastuse.

Reidi tee esimest etappi, ehitust Ahtri ja Jõe tänava ristmikust kuni Pikksilma tänavani, keegi kohtus ei vaidlustanud.

Otsusele võib menetlusosaline esitada apellatsiooni hiljemalt 6. oktoobril 2017. Kohtu poolt kaebajale antud esialgne õiguskaitse, mis peatas ehitusloa kehtivuse, lõppes kohtuotsuse tegemisega. Uue taotluse saab vajadusel esitada ringkonnakohtule.

Mölder: Tallinlastel on põhjust rõõmustada

„Tallinna linn käitus õigesti ning võitles Reidi tee ehitustööde alguse nimel lõpuni välja," rõõmustas Pirita linnaosa vanem Tõnis Mölder pärast kolmapäevast Tallinna Halduskohtu otsust lubada Reidi tee ehitustöödega alustada.

„Teatavasti ootab Tallinna südalinna ees suur ümberkujundamine ning tulemas on jalakäijasõbralik ja modernne linna peatänav. Rahvas toetab Reidi tee rajamist ning loodame, et nüüd saame esimesel võimalusel ehitustöödega alustada," sõnas Mölder.

„Peaaegu kaks aastat on toimunud Reidi tee kohta mitmeid avalikke arutelusid ning kõikidel osapooltel on võimalus olla kaasatud ning esitada oma ettepanekuid ja nägemusi. MTÜ Eesti Roheline Liikumine tegi aga karuteene tervele projektile ning nad said, mis tahtsid - tähelepanu endale ning venitamist suure projektiga," sõnas Mölder.

Tema sõnul polnud kokkuvõttes Tallinna ühe olulisema projekti torpedeerimine kasulik mitte kellegile. „Eks rohelised teevad ise sellest omad järeldused. Tallinlastel on põhjust aga täna rõõmustada, sest saame töötada edasi selle nimel, mida inimesed kõige rohkem soovivad," lisas Mölder.