Kohus peatas Oleg Ossinovski kaebuse peale Eesti Energia hiigeltehingu

Tallinna Halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu kinnitas, et kohtule on esitatud kaebus AS Skinest Energia poolt taotlusega tühistada konkurentsiameti hiljutine otsus, millega kiideti heaks Nelja Energia müük Eesti Energiale.

Oleg Ossinovskile kuuluva firma kaebuses palutakse tuvastada, et Eesti Energia tütarfirma Enefit Greeni ja Nelja Energia AS-i koondumine on keelatud. "Alternatiivselt taotletakse kohustada konkurentsiametit tegema uus otsus, millega keelata Enefit Green ja Nelja Energia koondumine või teise alternatiivina kohustada konkurentsiametit jätkama Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumise menetlust," edastas Vilu.

Kohus peatas otsuse kehtivuse

Koos kaebusega esitati ka esialgse õiguskaitse taotlus, millega paluti viivitamatult peatada tagasiulatuvalt ameti 06.11.2018 otsuse kehtivus ning keelata EG-l ja 4Energial koondumise jõustamine kuni käesoleva kohtuasja menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni.

Kohus peataski päev pärast kaebuse laekumist, 8. novembril konkurentsiameti otsuse kehtivuse ning keelas Enefit Green AS-il ja Nelja Energia AS-il koondumise jõustamine kuni 10. detsembrini.

Kohus andis konkurentsiametile seisukoha esitamiseks esialgse õiguskaitse taotluse põhjendatuse kohta, tähtaja hiljemalt 19.11.2018. Samaks tähtajaks on ka Enefit Greenil ja Nelja Energial õigus esitada kaebaja esialgse õiguskaitse taotluse suhtes oma seisukoht.

Peale selle tähtaja möödumist teeb kohus määruse, millega otsustatakse, kas kaebus võetakse menetlusse ning milline on menetluse edasine käik.