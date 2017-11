Kohus tõmbas Tootsi tuulepargi enampakkumisele viimasel hetkel pidurit

Pilt on illustreeriv.

Tallinna Halduskohus otsustas võtta Eleon AS, AS Raisner ja Tootsi Tuulepark OÜ kaebused tunnistada Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu otsus panna Tootsi tuulepargi maa-ala enampakkumisele kehtetuks menetlusse. Ettevõtjate kaebused liideti ja tagati esialgne õiguskaitse, mis keelab kinnisasja võõrandamise.

Eleon AS pöördus kohtu poole, kuna riik ei ole lahendanud majandusministeeriumile esitatud taotlust, milles sooviti riigivaraseadusele toetudes kinnisasja otsustukorras hoonestamist ettevõtluskeskkonna arendamiseks. Tuuleparkide arendaja Raisner AS on vaidlustanud kohtus RMK otsuse panna Tootsi tuulepargi kinnistu enampakkumisele tingimustel, mis võimaldaksid kinnistu omandada ainult Eesti Energial. Ka Tootsi Tuulepark OÜ pöördus kohtu poole ebavõrdselt kohtlevate tingimuste osas ning RMK kohustamiseks viima Tootsi kinnistu enampakkumise tingimused kooskõlla õigusaktide sätestatud nõuetega

"Enampakkumistingimustega püütakse seadustada Eesti Energia AS-i soovi tagada endale vana, fikseeritud toetusmääraga, taastuvenergia toetusskeemi kohane toetus, kuigi õiglane oleks tuulepargi rajamisel kohaldada uut skeemi, kus toetuse määr kujuneb vähempakkumisel," ütles Tuuletehnoloogia liidu juhatuse liige Jaanus Tehver täna pressiteate vahendusel. „Kuidas saab rääkida ausast konkurentsist, kui juba ette öeldakse avalikult välja, et Eesti Energia AS saab toetust ja teised mitte. Kui üks pakkuja teenib tänu juriidilise triki abil omandatud toetusõigusele sama tuulepargi pealt 2,5 korda suuremat tulu kui teised, siis ilmselgelt pole tegu võrdsete võimalustega enampakkumisega. Pakkumismenetluse varjus toimub tegelikult maa-ala mängimine Eesti Energia AS kätte, kusjuures viimane saab selle omandamisel arvestada kõigi elektritarbijate taskust tänase fikseeritud toetusmäära alusel laekuva rahaga."

RMK nõukogu otsustas panna Tootsi tuulepargi kinnistu avalikule suulisele enampakkumisele alghinnaga 12,3 miljonit eurot. Avalik suuline enampakkumine pidi toimuma 8. novembril.

Tootsi tuulepargikinnistu asub Põhja-Pärnumaa vallas Metsakülas, selle suurus on 160 hektarit ning kinnisasi koosneb 40 katastriüksusest, millest 38 on detailplaneeringuga ette nähtud tuulikute püstitamiseks ning kaks tuulemõõdutornidele.

Tuuletehnoloogia Liit on tuuletehnoloogia arendajate ja tuuleenergia tootjate ühing, mille ettevõtteid ühendab visioon, et läbi tehnoloogia edasiarendamise ning innovatsiooni on võimalik tuuleenergia lähiajal muuta fossiilsetele kütustele majanduslikult konkurentsivõimeliseks alternatiiviks. Tuuletehnoloogia Liidu liikmeskond hõlmab 75,4% töötavatest ning elektrivõrguga liitumislepingu sõlminud tuuleenergia tootmisvõimsustest Eestis.