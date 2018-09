Kohvifarmerid: kohvi ei tasu varsti puu otsast ära korjatagi

„Madal kohvi hind mõjutab väikeseid Kesk-Ameerika ja Aafrika farmereid, kel pole praeguse hinna juures kohvi korjamine enam kasumlik, sest tootmiskulud hakkavad ületama müügihinnast saadud tulu,“ ütles Pauligi kohvidivisjoni ostuosakonna juht Andras Koroknay-Pal.

Tema sõnul rääkis ta Colombia ja Guatemala kohvitootjatega ja nende hinnangul on lihtsam kohv puu otsa jätta. Pauligi jaoks tähendab madal kohvi hind ning tooraine pakkujate vähene motiveeritus aga seda, et teatud väiksemate riikide ja farmerite kohvi saadavus võib tulevikus olla piiratud. „Praegune hind ei toeta kohvi jätkusuutlikku arengut ning see on murekoht,“ tõdes Koroknay-Pal.

