Kõige paremini hoitud mees maailmas? Endise vormelibossi veidrate lahutuspaberite selgitus

Vormel 1 endine boss Bernie Eccelstone tundub olevat maailma kõige paremini hoitud mees. Pärast lahutust abikaasa Slavicast on mees saanud naiselt ligi pool miljardit dollarit. Seda on Slavica maksnud talle kuuluvast fondist. See on väga eriline juhtum. Mitte miljardär ei maksa naisele, vaid vastupidi - naine mehele umbes 100 miljonit aastas. Miks nii?

Eccelstone ja Slavica olid abielus 24 aastat. Ta oli mehe teine abikaasa ja nende lahutus sai teoks 2009. aastal. Slavica on Berniest 28 aastat noorem ja lisaks ka palju pikem. Kuidas aga juhtus, et rikas mees hakkas „toetusraha" saama eksnaiselt? Mehe vara väärtuseks hinnatakse ju 3,1 miljardit dollarit. Ta omab eralennukeid, jahti ja väga palju muud vara. Kuid selgitame nüüd, miks Eccelstone naiselt raha saab. 1990ndate lõpus kandis Eccelstone oma varad Slavica nimele, sest tal olid tõsised südameprobleemid. Kui ta oleks surnud, siis oleks tema tütardele minema pidanud pärandilt läinud maha Suurbritannia seaduste alusel 40-protsendiline maks. Niisiis läks naise kätte väga suur osa varast. Nüüd oli kohtute silmis rikkam osapool hoopis naine ning ta peab mehele maksma 100 miljonit dollarit aastas. Lihtne.