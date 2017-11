Kõige väiksem on palgatõusu tõenäosus osakonnajuhtidel

Suurim on spetsialistide palgatõusu tõenäosus (55 protsenti küsitletud ettevõtetest) ja väikseim ematasandijuhtidel, sealhulgas osakonnajuhtidel (27 protsenti), selgub CV Kerskuse ja Palgainfo Agentuuri uuringust.

Igasügisesest tööandjate uuringust selgus, et juba praegu tuntav tööjõupuudus on süvenev probleem. Järgneva kuue kuu jooksul sooviks uusi töötajaid värvata suurem osa uuringus osalenud ettevõtetest. Tööjõupuudus on märkimisväärselt suurendanud ka tööandjate plaane palgatasemeid üle vaadata. Palgatõusu veavad värske uuringu alusel avaliku sektori tööandjad, kus 79% vastanutest plaanib lähiajal töötajate põhipalka tõsta.

„Käesoleva aasta oktoobrikuus osales meie iga-aastases, juba üheksandat järjestikust sügist korraldatud tööturu-uuringus, üle 800 tööandja erinevatest Eesti piirkondadest ja erinevatelt tegevusaladelt, kes annavad tööd kokku umbes 66 000 inimesele,“ ütles CV Keskuse Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Kaks kolmandikku vastanud tööandjatest soovib järgneva kuue kuu jooksul palgata uusi töötajaid ja pooled uusi töökohti luua.“

„Enim on uute töötajate värbamisele avatud elektri- ja gaasivarustuse ning energeetikasektori tööandjad, kuid väga tugev nõudlus on ka IT-, turva-, tehnika ja majutuse tegevusaladel,“ lisas Henry Auväärt. „Sobivate töökäte leidmisega on Eesti tööandjad aga raskustes. Statistikaameti andmetel oli selle aasta teises kvartalis Eestis täitmata ligi 12 000 töökohta, mis oli viimase üheksa aasta suurim näitaja. Lisaks väheneb tööealiste hulk rahvastikuprognoosi andmetel demograafiliste muutuste tõttu iga aastaga 3 000 – 5 000 inimese võrra.“

Henry Auväärti sõnul on töökäte puudus väljendumas ka palgarallis. „Nõudluse suurenemine on kasvatanud nii tööotsijate palgaootuseid kui ka pannud tööandjaid töötajate palgatasemeid üle vaatama,“ sõnas Henry Auväärt. „Samas ei tohi aga lasta tekkida illusioonil, et kõikide inimeste palk on kasvamas. Tööturu-uuringust joonistus selgelt välja, et palgatõus puudutab enim spetsialiste. Iga teine palgatõusu plaaniv tööandja kavatseb tõsta just spetsialistide palku.“

Valdkondade lõikes on palgatõusu planeerimas aga suurim arv avaliku sektori tööandjaid – koguni 79% avaliku sektori ettevõtjatest kavandab järgmise kuue kuu jooksul palgatõusu. Enam kui 60% tööandjatest on valmistumas palgatõusuks ka loodusvarade-, halduse- ja abitegevuste-, õigusala-, hariduse-, infotehnoloogia- ning mehaanika ja tehnika tegevusaladel.