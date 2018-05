Kõigi aegade rekord: aprillis tehti kinnisvaraturul uus tipptulemus

Tallinnas ja selle lähiümbruses paisati eelmisel kuul müüki 407 uut korterit, mis on kõigi aegade rekord.

Kokku tuli turule 10 uut projekti või olemasolevate arenduste järgmist etappi. Ehkki pakkumist lisandus palju, on ka müügitempo väga kiire- kuuga osteti või broneeriti 339 uut korterit.

Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman ütles, et uusarenduste turg on väga aktiivne. „Inimeste elatustaseme tõus ja rahvastiku pidev pealinna juurdevool toetab uute projektide rajamist," ütles ta. Tema sõnul on positiivseks tendentsiks ka asjaolu, et üha rohkem lisandub uusarendusi äärelinnadesse või linnapiiri taha, kus on väljamüügihinnad taskukohasemad ning mis konkureerivad üha rohkem järelturuga.

„Kesklinnas on kalleid projekte piisavalt ja nõudlus pole ülearu kõrge, seal on uute projektide lisandumine pidurdunud," märkis Sooman.

Kokku on Pindi Kinnisvara igakuise monitooringu kohaselt aktiivselt müügis olevaid korteriarendusi 117, kus on kokku pakkumises 2500 uut korterit keskmise ruutmeetrihinnaga 2483 eurot.