Kõik kasutatud autod garantiiga? JAH – Swedcaris!

Korralik talvevarustus ja õigel ajal tehtud hooldused on ainult kaks põhjust, miks Eestisse jõuavad üha enam Skandinaaviast pärit kasutatud autod. Automüügi portaali Swedcar.ee juht Kaur Mets räägib, mille peale võid olla kindel, kui tellid auto Rootsist.



Kuidas julgete anda ka kõrges vanuses kasutatud sõidukitele garantii?

Swedcar.ee domeeni all oleme tegutsenud küll natuke alla aasta, kuid oleme sõidukite finantseerimises tegevad juba ligi seitse aastat ja lepinguid sõlminud mitmele tuhandele sõidukile. Eestis on küll ka valikuid, kuid kvaliteet on vahel küsitav. Meie toodavad autod läbivad kohapeal kontrolli ja diagnostika ning autod saavad garantii ka Eestisse.

Mis on garantii kehtivus ja mida garantii katab?

Kui tehasegarantii on läbi saanud, anname kõigile kuni kümneaastastele sõidukitele täisgarantii kuni üks kuu või läbisõiduni 1500 km. See on aeg, mille jooksul on kindlasti vead näha, kui midagi peaks ka pärast kontrolli tekkima. Üle kümneaastased autod saavad kaasa mootorigarantii, mis on Eesti turul esimene kord, kui nii vanadele autodele garantiid pakutakse.

Kas selline distantsilt auto tellimine on ohutu?

Autoost Swedcar.ee lehelt on kliendile turvaline. Rootsist toodavale autole tehakse kontroll ja diagnostika, 51 punkti raport sõiduki seisukorra kohta. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist saab klient raporti üle vaadata ja auto seisukorraga tutvuda. See erineb oluliselt muudest teenuseosutajatest. Lisaks saab garantii Eestisse kaasa. Leht ei kuva eraisikute kuulutusi Rootsis (mis võivad olla küsitava kvaliteediga autod) ning lehel on veel hulk filtreid.

Mis marke ja mudeleid on Swedcar.ee lehe kaudu peamiselt tellitud?

Põhiliselt Mercedes, BMW, Volvo, VW ja Audi, kuid on ka teisi marke-mudeleid. Mitmed sõidukid on osutunud valituks just väga põhjaliku lisavarustuse tõttu, mida Eestis ei ole. Mõni klient soovib just manuaalkäigukasti, teine bussi ehitusmaterjalide vedamiseks. Kuna soovid on erinevad, on suurem valik ka eeliseks.

Vaata Swedcar.ee lehe kaudu tellitud sõidukeid siit.