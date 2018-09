Kõik pole kuld mis hiilgab

Seetõttu on kulla-hõbeda suhe kärisenud 84-ni, mis tähendab, et kulla hinnaga võrreldes pole hõbe 25 aasta jooksul veel nii odav olnud, kirjutas NZZ.

Varem oli see kulla-hõbeda suhe hea indikaator turu pöördepunktide osas. Näiteks suhtarvu näit 80 tähendas, et unts kulda oli sama kallis kui 80 untsi hõbedat. Tavaliselt on just see tase olnud pöördepunktiks. Nüüd on unts kulda väärt juba 84 untsi hõbedat.

Kuld on USA dollarites aasta algusest odavnenud vaid kaheksa protsenti. Kullaunts on napilt kallim 1200 dollarist ajal kui hõbe maadleb 14 dollari tasemega.