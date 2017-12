Kõik tehingud ühest keskkonnast

Eestis on ligi 100 000 tegutsevat ettevõtet, neist enamus pigem väiketegijad. Euroopas on selliseid üle 25 miljoni. Kui ettevõtjal tekib soov laieneda või oma äri maha müüa, on siiani olnud selleks võimalused võrdlemisi kasinad. Investeerimispankuri jutule pääsevad ju vaid suured kalad. Lisaks on probleemiks olnud info nappus ning killustatus, mistõttu pole ammendavat ülevaadet teistest potentsiaalsetest kosilastest.

Et turule selgust tuua ning ettevõtja elu märksa kergemaks teha, on Shareswall loonud keskkonna, mis aitab väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatel osalusi müü ja osta, äri laienda ning sobivaid investoreid ja partnereid leida.

Sul on näiteks baar, mida oleksid sobiva hinna korral valmis müüma, aga ei tea kellele ja millise hinnaga seda teha. Või siis tiksub juba mõnda aega peas mõte mõnda teise linna või riiki laieneda, kuid sul puuduvad vajalikud investorid ja kontaktid. Kõikidele nendele muredele leiab lahenduse Shareswall keskkonnas, kust saab väärt infot ning vajalikke kontakte äride kohta, mis on müügis või lisainvesteeringutele avatud.

Hetkel saab vajalikku infot otsida Eesti, Läti ja Leedus keskkondades, kuid veel selle aasta lõpus lansseeritakse Soome platvorm, tuleva aasta alguses aga Rootsi oma. Plaanis on kõikidesse Euroopa riikidesse laieneda ja seda ikka sama loogika alusel - igas riigis on veebileht kohalikus keeles, sisaldades ka rahvusvahelisi kuulutusi.

Ettevõtte nähtavust tuntavalt suurendava kuulutuste lisamine on kiire ja lihtne. Kuulutuse avaldamise eest tasub müüja vastavalt valitud paketile, kusjuures kuni aastaks on see igasuguse ettemaksuta. Tegemist on tulemuspõhise süsteemiga, mis tähendab seda, et teenuse eest tuleb tasuda alles siis, kui tehing on toimunud.

Keskkond on lihtne, turvaline ning igati kasutajasõbralik. Ettevõtteid saab otsida erinevate kategooriate alusel, nii riikide kui ka teemade põhiselt. Kuvatavaid valikuid saab mugavalt sorteerida odavamast kallimaks või siis vastupidi. Keskkonna eeliseks on seegi, et siin saab valida, kas ettevõtet puudutav info on kõigile nähtav või pääsevad selle ligi vaid registreeritud kasutajad. Samuti saab ligipääsu anda vaid teatud riikide kasutajatele. Tänuväärne võimalus neile, kes ei soovi oma koduriigis ettevõtte müüki suure kella külg panna.

Suuresti tänu klientide tagasisidele on peagi valmimas veel üks funktsioon – võimalus lisada kuulutus nii, et ettevõtja saab ise valida, kellele ta kuulutuse sisu näitab, kuvades esialgu vaid äri tegevusala ning piirkonna. Midagi pole parata, paljudele on suure vaevaga üles ehitatud äri pea sama kallis kui oma laps. Sestap võibki ettevõtte müük või laienemine olla üks ütlemata emotsionaalne ettevõtmine. Nii ei tahetagi oma äri kergekäeliselt esimesele suvalisele üle anda. Esmalt vaja ikka selgeks saada, kellega tegu, ja alles siis otsustada, kas siin on üldse millestki pikemalt rääkida. Ideaalis võiks huviline veel ise initsiatiivi üles näidata ning sissejuhatuseks paar kiidusõnagi öelda. Alles siis on skeptiline ettevõtja vaikselt valmis sulama, et törts ärijuttu ajada.

Lisaks vägagi praktilisele keskkonnale, mis aitab kerge vaevaga sobiva investori ja ostja kontaktid ning muu vajaliku info leida, aitab Shareswall ettevõtjaid ka juriidilise konsultandi, due diligence teenusepakkuja või notari aegade saamisega riikides, kus juba tegutsetakse. Rohkem infot Shareswall kodulehelt.