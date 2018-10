Kõlab uskumatult? Eesti Post maksab mõne postkontori pidamisele 20-kordselt peale

Samas on selle postkontori käive seejuures marginaalne. Peamisteks tehinguteks on kas markide ja ümbrikute müük, paki saatmine ja väljastamine või maksete vahendus. Ühe tehingu keskmine käive on ligikaudu 1 euro. See teeb postkontori, mille ülalpidamisele läheb 24 000 eurot aastas, tuluks vaid ligikaudu 1100 eurot aastas. See tähendab, et ühe UPT tehingu kahjum on selles postkontoris 23 eurot. Ehk Eesti Post maksab enam kui 20-kordselt selle postkontori pidamisele peale.

Linnapiirkonnas tegutseva postkontori ülalpidamine läheb Eesti Postile maksma 38 400 eurot aastas. Seejuures selle aastane tehingute arv on 3661. Ühe tehingu kuluks kujuneb nii ligikaudu 10 eurot. Kuna teenuste lõikes on osakaalud samad, on keskmine käive tehingu kohta samuti 1 euro, mis teeb ühe tehingu kahjumiks 9 eurot. Ehk Eesti Post maksab kümnekordselt selle postkontori pidamisele peale.

Juba 3,3 miljoniga kahjumis

Eesti Posti andmetel läheb UPT kahjum vähemalt 2006. aastasse tagasi. Viimase kolme aasta vaates on kahjum iga-aastaselt ligi 400 000 euro võrra suurenenud. Kui 2015. aastal deklareeris ettevõte UPT osas 1,9 miljoni suuruse kahjumi, siis 2016. aastal oli see 2,1 miljonit ja 2017. aastal 2,7 miljonit eurot. Sellel aastal on teenus juba 3,3 miljoni euroga kahjumis.

Selle kõige juures tuleb veel arvestada, et Eesti Post ei saa selle kahjumi katmiseks riigilt dotatsiooni. On olemas fond, kuhu Eesti Post maksab oma vabaturu teenustega raha sisse ja teisalt saab sealt UPT kahjumi katteks raha tagasi. Sisuliselt on tegemist postifirma enda rahaga, mida liigutatakse ühest taskust teise.