Kõlab uskumatult: ülisuure petuskeemi üles tunnistanud mees saab elada luksuslikku elu

Aastaid tagasi jaanuaris tabas prantsuse ametnikke šokk, kui ühel ilusal päeval astus politseijaoskonda mees nimega Fabien Gaglio ja tunnistas üles, et ta vedas enam kui 100 miljoni dollarilist Ponzi-skeemi. Kas mees pandi pikkadeks aastateks trellide taha? Paraku mitte.

Gaglio tunnistas, et valetas oma rikastele kundedele maailma eri paigust, olles üks Šveitsi firma Hottinger & Partners juhtfiguure. Tema skeem vältas enam kui 15 aastat. Ta meelitas ligi rikkaid ärimehi ja ütles, et paneb nende vara kasvama. Ta võttis neid kaasa rikkalikele reisidele, mille eest tasus ärimeeste endi rahaga.

Gaglio ülestunnistus 2013. aasta jaanuaris tuli pärast seda kui Hottinger & Partnersi emafirma, Šveitsi pank Hottinger & Cie läks pankrotti. Kliendid esitasid Gaglio vastu kriminaal- ja tsiviilasju. Sama tegi ka firma. Genfis tegutsevad prokurörid alustasid ettevõtte suhtes oma uurimistoimingutega.

Pärast ülestunnistust kohustas kohus teda maksma 177 000 dollarit, sest just nii palju suutis kohus mehe vara tuvastada. Lisaks mõisteti talle 5-aastane vanglakaristus, mida ta pidi kandma Luksemburgis. Aasta aega ta vangis istus ning siis esitas ta apellatsiooni ning ta vabastati ajutiselt vanglast. Ta peab vangis veetma veel 12 kuud, kui ta trellide taha naaseb.

Apellatsiooni esitamise ajal jõudis Šveitsi erauurija tõendusmaterjalideni, mis viitavad, et Gaglio hingel ei olnud mitte pelgalt Ponzi-skeem, vaid ka väga suures mahus rahapesu. Ta oli offshore firmade kaudu pesnud üle 300 miljoni dollari. Uurija kahtlustas, et mehe ülestunnistus oli mõeldud vaid selleks, et varjata oma endisi ebaseaduslikke tegevusi.

Mehe ohvrid leiavad, et tema karistus on olnud ülileebe. Eriti kui arvestada, et teised Ponzi-skeemide punujad nagu Bernie Madoff ja Robert Allen Stanford said julgelt üle 100 aastased vanglakaristused. Gaglio, kes veab oma Šveitsis asuvat äri oma Hispaania kodust tunnistas tõenäoliselt patud kodumaal Prantsusmaal üles seetõttu, et riik lubab väga harva oma kodanikke välja anda. Tal oli ka õnne, et vangi sattus ta just Luksemburgis, kus on tavapärane, et reaalselt istutakse vangis pool määratud ajast ja ülejäänu ajast vabaduses jälgimise all. Kui Gaglio istub ära viimased 12 kuud, siis on ta vaba liituma oma perekonnaga, kes elab väravatega eraldatud Cannes'i lähedal asuvas elurajoonis.

Isegi viis aastat pärast ülestunnistust on Gaglio teod saanud tavatult kerge karistuse ning näitavad, kui ebaühtlane on Euroopa kriminaalõiguslik süsteem, kui jutt käib keerukatest piiriülestest kuritegudest. Mehe ohvrid käivad endiselt ametnikele pinda, et need võtaks asja uuesti ette ning nad on esitanud kohtuasju nii Genfis, Lyonis kui Milanist. Nad väidavad, et Hottinger & Partners oli rahapesufirma. Aga enne kui mingit olulist läbimurret ei toimu võib majanduskurjategija rahumeeli perega Prantsusmaa rannikul luksuslikku elu nautida.