Kõlakad. Vene pank külmutas Venezuela naftakompanii kontod

Kuigi paljud välisfirmad on vähendanud oma PDVSA riske, on antud pank tihedalt seotud Venemaa riigiga. Venemaa on Venezuela presidendi Nicolas Maduro üks suuremaid toetajaid.

„PDVSA kontod on hetkel külmutatud,“ ütles allikas. „Nagu mõistate isegi, ei saa nendelt arveldusi teha."

Gazprombank ei vastanud Reutersi kommentaaripalvele.

PDVSA teatas Twitteris suurte punaste tähtedega, et see on valeuudis, kuid kommentaaripalvele ei vastatud.

Reuters kirjutas varem veebruaris nende kätte sattunud firmasisesele dokumendile toetudes, et PDVSA teatas oma ühisettevõtete klientidele, et kandke naftaostude eest raha Gazprombanki kontodele.

Varade mahult Venemaa suuruselt kolmanda panga omanike seas on Venemaa gaasikompanii Gazprom.

2013. aastal sõlmis PDVSA Gazprombankiga miljardi dollarilise Petrozamora finantseerimise tehingu. Allika väitel olevat ka Petrozamora kontod külmutatud.

Vene ettevõtted on sattunud kummalisse olukorda, olles sunnitud toetama Kremli Madurot toetavat poliitikat, kuid samal ajal kartes sattuda USA kehtestatud sanktsioonide rikkumise eest probleemidesse.