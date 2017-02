Palmse mehaanikakoja suurosanik Anti Puusepp (47) on Eesti oludes haruldane ettevõtja. Ta maksab töötajatega sotsiaalse sidususe hoidmiseks endale suhteliselt madalat palka ja värbab tööle ainult neid, kes suudavad protsente rehkendada.

President Kersti Kaljulaidilt ülehomme Valgetähe IV klassi teenetemärgi rinda saav Puusepp rääkis juba 2013. aastal, et tal on oma töötajatele piinlik maksta palka, millega ta ise hakkama ei saaks. Seetõttu maksiski Puusepp juba toona oma töötajatele keskmiselt 2000 eurot kuus. Nii jätkab ta siiani, firma keskmine kuupalk on endiselt pisut üle 2000 euro ja Puusepp on palgast rääkides endiselt väga tagasihoidlik.