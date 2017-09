Kolm Eesti tippjuhti valiti Skandinaavia 20 vastutustundlikuma ettevõtja sekka

Samal ajal kui inimtekkelise kasvuhoonegaasi hulk aina kasvab, hakkavad inimesed ja ärid aina enam keskenduma sellele, et olla vastutustundlikumad. Nordic Business Forum otsustas valida välja Põhja-Euroopa 20 kõige vastutustundlikumat juhti. Eestlasi on nimekirjas koguni kolm. Kes nad on?

Vastutustundliku ettevõtte märksõnad on keskkondlik, majanduslik ja sotsiaalne progress, mis on toimunud jätkusuutlikkust silmas pidades. Kahjuks on selle eestvedajateks täna veel vaid vähesed inimesed. Õnneks tuleb aina juurde neid, kes vaatamata välisele survele teha teisiti on valinud puhtama ja jätkusuutlikuma majandamise tee. Millised on 20 Põhja-Euroopa kõige vastutustundlikumat tippjuhti? Lisaks Skandinaaviamaadele võeti valikusse ka Baltikum ning Venemaa.

20 seas on neli taanlast, kolm juhti on nii Norrast, Rootsist, Soomest kui Eestist. Lisaks on veel üks venelane, üks lätlane, üks islandlane ning üks leedukas.

17. kohalt leiame Rasmus Raski.

Rask on välja toodud kui La Muu looja. Tema kohta öeldakse, et tegu on Eesti esimese ökojäätise tootjaga, mille tegemist alustas ta oma köögist. 2014. aastal võitis tema bränd ökotoodete kategoorias EASi Aasta Disaini Rakendaja auhinna. Toodetes kasutatakse kohalikku orgaanilist toorainet. Pakendid on tehtud taaskasutatavast materjalist. Tehases eelistatakse kasutada naturaalseid materjale nagu näiteks puidust tööpindu. Töötajate põlled on tehtud taaskasutatud materjalist ja nende autoriks on Reet Aus. Naine, kellest tuleb ka edaspidi juttu.

Lisaks on Rask loonud koolikiusamise vastase fondi, mille abil vähenes koolikiusamine projektiga liitunud koolides 17% võrra. Seda 2013/14 õppeaastal. Ta on ka MTÜ Uuskasutus asutaja ja juhatuse liige. Lisaks on ta liikumise Terve Eesti juhatuses - see võitleb teatavasti alkoholitarbimise ja -reklaami vastu.

10. koht kuulub pankur Robert Kittile.

Swedbank Eesti juht Kitt on vastutav selle eest, et ta muutis konservatiivse institutsiooni kohaks, kus on aukohal sotsiaalne vastutustunne. Selle kõige aluseks on olnud Kitti enda usk, et maailma paremaks muutmiseks tuleb anda oma panus. Seda teadmist süstib ta ka tudengitesse, olles Tallinna Tehnikaülikooli professor.

Kitti eestvedamisel on igal panga töötajal võimalik annetada aega ehk nad saavad kaks tasustatud vaba päeva aastas, mille käigus võivad nad end kas arendada või panustada ühiskonda. Panga inimesed on käinud abiks nii loomade varjupaikades kui ka lastekodudes. Teised juhid on Kitti algatuse üle võtnud ja rakendavad seda oma ettevõtetes.

8. Reet Aus, disainer.

Aus on liitnud taaskasutuse ja moe. Ta on juba 2005. aastast alates tegelenud oma „aeglase moe" brändiga. Õmblustöö ülejääkidest on valminud teatri- ja filmikostüümid ning disainitooted.

2012. aastal lõi ta firma Upmade, mis on sertifitseerimise süsteem, millega riidetootjad saavad liituda. Nad lubavad vähendada vee kasutust, CO2 emissiooni ning energiakasutust. Aus on saanud sellega suurt tähelepanu, et on kõrgmoe sidunud vastutustundlikkusega. Eesti Naisliit valis ta 2014. aastal Aasta Naiseks. 2015. aastal valiti ta Põhja-Euroopa 20 tipp-ärinaise sekka. 2016. aastal sai ta presidendilt Valgetähe 5. klassi ordeni.

Vaata tervet nimekirja Põhja-Euroopa vastutustundlikumatest juhtidest siit.