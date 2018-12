KOLM LUGU | Soome kodanikupalga eksperimendis osalejad räägivad, mis kahe aasta jooksul nende elus muutus ja mis edasi saab

Oulus elava 47-aastase Jarkko Karhuneni jaoks mõjus kahe-aastane kodanikupalk julgustavalt. IT-taustaga mees oli varasemalt töötanud ühes ettevõttes, kes tegi Nokiale allhanget, kuid pärast seda, kui teda eksperimendis osalema valiti, otsustas ta muuta oma elu täielikult.

Karhunen asutas oma ettevõtte, veebi šokolaadipoe, mis müüb väiketootjate tehtud toodangut. „Ma ei oleks sellega algust teinud, kui mind ei oleks valitud riikliku miinimumsissetuleku eksperimendis osalema. Ilma sellise püsiva sissetulekuta oleks minu jaoks väga riskantne olnud ettevõtjaks hakata,” rääkis mees.

Kas sellest summast piisas?

Avalikkuses on Soome kodanikupalga ühe suurima kriitikana välja toodud, et summa, mida selle käigus eksperimendis osalejatele maksti, oli liiga väike, et tõestada kodanikupalga mõttekust. Eksperimendis osalejad on mõnevõrra teisel arvamusel.

„Minu kulutuste jaoks oli see piisav. Muidugi, kinopileteid sa ei osta ega uut hobi sa sellega ei alusta, kuid vajalikud kulutused saab selle summa eest tehtud,” märkis Aili Jeskanen. Veera Lintunen nõustub temaga.

„Hooldusõe palga juures oli 560 eurot väga kena igakuine preemia. Mulle on raha alati andnud teatava hingerahu,” rääkis noor naine. Iseäranis hea oli see siis, kui ta töötu oli, siis tal oli vähemalt teadmine, et see raha laekub igal kuul kindlaks kuupäevaks.

Jarkko Karhuneni sõnul kadus tal kodanikupalka saades ära õigus teatud toetustele, seega tema elujärg mõnevõrra halvenes. Küll aga ütles mees, et ta kunagi ei mõelnud summa peale, mis ta kodanikupalgana sai, küll aga selle peale, et kui ta poleks seda saanud, poleks tal enda ettevõtet.

Mis edasi saab?

Eksperimendi lõpp muudab kolmest eksperimendis osalejast kõige vähem Veera Lintuneni elu, kuna tal on töö ja igakuine regulaarne sissetulek olemas, lihtsalt nüüd see väheneb nö preemia võrra. „Ma muretsen pigem nende pärast, kes tööl ei käi,” nentis ta.

Aila Jeskaneni sõnul teda eksperimendi lõpp väga õnnelikuks ei tee. Sarnaselt kodanikupalga eksperimendile osales ta viimase kahe aasta jooksul ka tööturu eksperimendis, mis samamoodi nüüd läbi saab. „See oli sama geniaalne idee nagu kodanikupalk, aga nüüd valitsus otsustas nad lõpetada,” sõnas naine.

Ta märkis, et viimasel kahel aastal talle tundus, et lõpuks ometi asjad liiguvad, teda lihtsalt ei visata uksest välja ja isegi töö leidmine muutus juba reaalseks.

Jarkko Karhunen peab nüüd aga otsustama, mis ta oma ettevõttega peale hakkab. Kuigi šokolaadi müüjatele on jõulud töörohke aeg, seda väga kevadel ja suvel ei osteta. „Ma ei tea, mis järgmisel aastal saama hakkab, kui mul enam seda turvavõrku ei ole,” märkis mees.

Arutelud selle üle, kas ja millistel tingimustel peaks Soome kodanikupalka maksma, jätkuvad tõenäoliselt 2020. aastani. Suure tõenäosusega tõstatatakse teema ka kevadiste parlamendivalimiste ajal, kuna täna Juha Sipilä poolt juhitav valitsus ei olnud nõus eksperimendiperioodi pikendama.