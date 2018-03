Kolm olulist küsimust, mida peaks iga alustav ettevõtja endale esitama

Ettevõtjana on võimalik juba eos oma äri ebaõnnestumise riski vähendada. Selleks tuleb analüüsida äriideed ja pakutavaid tooteid-teenuseid kolme küsimuse võtmes, kirjutab Eesti Päevalehe erileht Oma Äri.

Miks peaks klient ostma just teie käest?

Kuigi klient ei pruugi osata seda otse küsida, ootab ta tegelikult kõige rohkem vastust küsimusele „Miks ma peaksin ostma just teie käest?”.

Keegi ei osta asju ega teenuseid hinna pärast või seetõttu, et muid valikuid pole. Klient vajab tootest või teenusest saadavat kasu, lahendust mingile igapäevaprobleemile või lihtsalt emotsionaalset rahulolu. Vaadake, kui palju on ettevõtteid, kes pakuvad tohutus koguses kaupa, mis on täpselt samasugune nagu kõik teised sama kategooria kaubad. Alateadlikult valib klient neist parima.

Kliendina ootate, et ettevõtja mõistaks teie soove ja pakuks just seda, mida vajate. Kui te ettevõtjana ei tea, mis on teie ärimudelis eriline, siis ei suuda ka klient seda välja mõelda ega soovi teie käest osta. Vastus küsimusele „Miks peaks klient ostma just teie käest?” ei pea olema tohutult unikaalne. Te ei suuda ilmselt luua midagi sellist, mida maailmas veel üldse olemas ei ole. Enamik ärimudelitest on kohandamise, parendamise ja uuendamise tulemus, mis muudab elu mugavamaks, hinnalt soodsamaks ning teeb teenuse või toote tarbimise kiiremaks.

Kes on teie klient?

On täiesti võimatu, et ühe ettevõtte klientideks on kõik inimesed või ettevõtted, kes potentsiaalselt võiksid seda toodet vajada. Sel juhul piisaks paarist tootemargist ja kauplusest ning tarbijad rahulduksid pakutavaga. Kuid mingil põhjusel on igal tootel ja teenusel oma eripära ja isesugune väljanägemine, need kannavad eri kaubamärke ning ka nende hind lahkneb.

Turunduses on kombeks kliente segmenteerida ehk jaotada nad sarnaste tunnuste alusel rühmadesse. Ettevõtja peaks alati kindlaks tegema, kes täpselt tema toodet või teenust osta soovib. Mida täpsemalt suudate oma potentsiaalset tarbijat iseloomustada, seda suurem on tõenäosus, et tabate õiget sihtrühma.

Te ei pea mõtlema välja uut sihtrühma. Piisab sellest, kui analüüsite olemasolevate tarbijarühmade ostukäitumist ning pakute veelgi paremat ja sobivamat lahendust. Tänu sellele, et inimesed soovivad üha rohkem eristuda ja nende vajadused muutuvad spetsiifilisemaks, tekib ettevõtjal enam võimalusi leida üles just õige klient.

Kuidas olla valitud tegevusalal edukas ka tulevikus?

Isegi juhul, kui teie toode on ülimalt eriline ja kliendirühm täpselt tabatud, tungivad varem või hiljem konkurendid peale – kui miski on nõutud, tuleb juurde ka pakkujaid. Keegi ei ole saanud veel igikestvat konkurentsieelist nautida.

Ideaalsest äriideest ja hoolikast sihtrühma valimisest olulisem on see, et ärimudeli eristuvus säiliks ka tulevikus. Iga populaarset toodet ja teenust on enamasti kopeeritud, kuid siiski on paljud praegused tuntud tootemargid suutnud oma edu hoida.

Idee ega klientide olemasolu ei taga veel kõigutamatut edu. Pikaajalise edu saavutamiseks leidke enda strateegia, millele tuginedes ehitate üles oma tootemargi.