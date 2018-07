Kolm sammu, millega juht oma töötajate motiveerimise püüdlused täielikult nullib

Carucci toob välja kolm kõige solvavamat motivatsioonivormi, mida paljud juhid kasutavad ning pakub neile ka kolm hästi töötavat alternatiivi.

Möödaminnes kiitmine

Tööga koormatud juhid peavad sageli oma tunnustuse jagamise pigistama juba niigi täis päevakava vahele. Nii nad siis pistavadki järjekordsele kohtumisele rutates pea alluva kabineti uksest sisse ja ütlevad: „Hei, tegid tänahommikuse ülevaatega hea töö.“ Või saadavad sõnumi teatega. „Vabandust, ei jõudnud sinuga enne lahkumist rääkida, aga vaatan su uuendatud kokkuvõtet ja see tundub suurepärane. Aitäh“.

Pealtnäha on sellised sammud süütud ja isegi positiivsed, kuid kiituse saaja jaoks on need impersonaalsed, ei kanna endas infot ning ka ebaadekvaatsed, kui see on ainus tunnustus, mis töötaja saab.

Asjade välja mõtlemine

Juhtkonna nõupidamise vaheajal ütleb otsene juht möödaminnes alluvale: „Lihtsalt infoks, ma ütlesin meie suurele ülemusele ja tema meeskonnale, et sa teed võrratut tööd“ ning seejärel pilgutab silma, mis peaks tähendama, et ma toetasin sind. Ainus probleem selle juures on, et tegelikult ta seda ei teinud ning ka töötaja mõistab seda. Alluvad saavad väga hästi aru, millal nende ülemus ei ole siiras või suisa valetab. Ja pole oluline, kas need lood mõeldi välja heade kavatsustega või mitte, nende tulemus on üks: töötaja usaldus juhi suhtes mõraneb.

Süütundest tulenev tänulikkus

On tõeliselt piinlik, kui ennast süüdi tundev juht püüab seda ülevoolava kiitusega kompenseerida. Nii võib alluvalt tähtajaks töö valmissaamiseks eneseohverdust nõudnud ülemus öelda: „Sul ei ole aimugi, kuid palju ma seda hindan. Ma ei tea, mida ma oleksin ilma sinu panuseta teinud. Ma jään sulle võlgu.“ Või veel hullem, kui nende süütunne on eriti suur, ütlevad nad seda avalikult ning sellisel juhul on see eriti manipuleeriv. Nad justkui täidavad laialt soovitatud tehnikat, „avaliku tunnustuse“ kasti ja ütlevad midagi sarnast nagu: „Teeme Jenniferile suure aplausi selle suurepärase esitluse eest, mis ta koostas“. Kuigi tegelikult oleks aus tunnistus: „Teeme kõik Jenniferile suure aplausi selle suurepärast esitluse koostamise eest, kuigi ma küsisin seda temalt alles eile õhtul kell kaheksa, sest olin unustanud, et seda läheb täna hommikul vaja“.

Nende püüdluste ühine viga on, et nad teenivad kiitust jagava juhi, mitte komplimendi saaja huve. Kui juht tahab tegelikult ka oma häid kavatsusi valada tähenduslikku tunnustusse, siis võiks kaaluda järgmisi alternatiive:

Lase inimesel lugu rääkida. Miski ei kinnita töötaja suurepärast panust rohkem kui sõnad: „See oli imetlusväärne. Räägi kuidas sa seda tegid?“. Küsides ja vastust tähelepanelikult kuulates kinnitate, et töötaja ja tema panus on tõepoolest olulised. Austades töö taga olevat lugu, austate te nii tulemust kui ka selle panuse andnud töötajat. Samuti mõistate kuidas töötajad mõtlevad, kuidas probleeme lahendavad, milles kahtlevad, millist osa oma tööst eriti armastavad ning mille üle nad on uhked. Need teadmised võivad hiljem olla väga vajalikud, sest teate, mis inimese jaoks on oluline.

Anna tänule kontekst. Paljud tavatöötajad ei saa aru, kuidas nende pingutus suuremasse strateegiasse panustab. Ühe uuringu kohaselt suudab vaid 47% töötajatest seostada enda igapäevatööd ettevõtte tulemustega. Selle asemel, et eeldada, et töötajad oma panuse olulisust mõistavad, selgita neile seda. Selgita neile, miks nende pingutus on oluline mitte sellepärast, et see on sulle kasulik, vaid kuidas see panustab ettevõtte tulemsutesse.