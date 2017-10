Kolm soosikut börsil: Tallinna Kaubamaja, OEG ja Harju Elekter

Meeldiv on teenida dividendi, kuid ettevõtetel peaks olema ka kasvupotentsiaali. Minu seekordsed soosikud on Tallinna Kaubamaja, Olympic EG ja Harju Elektri aktsia.

On kaheldav, kas praegune aeg on aktsiate ostmiseks hea, sest neid oleks võinud osta ammu. Tallinna Kaubamaja aktsia on aastaga juba 27% kallinenud. Harju Elekter on tõeline börsirakett 72% tõusuga. OEG-l, kust on tulnud pigem kaigaste kodaraisse lendamise uudiseid, on aktsia kallinenud 1%.

Vaatame ettevõtteid lähemalt.