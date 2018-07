Kolm võimalust, kuidas leida aega lisaraha teenimiseks

Paljud ütlevad, et ei tegele lisaraha teenimisega, sest neil pole aega. Kuidas aga võita aega, kirjutab Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Kati Voomets panga blogis.

Kõigil meil on ööpäevas 24 tundi. Ometi tundub, et on neid, kes jõuavad sama ajaga pidada kaht töökohta, teenida lisaraha Uberi-juhina või hoopis tõlketöödega. Kuidas planeerida oma aega nii, et iga päev jääks vähemalt tunnike ka selleks, et teenida lisaraha?

1. Elimineeri takistused

Esmalt kaardista, millele kulub Sinu aeg? Ehk kuulud ka sina nende hulka, kes veedab ebavajalikult palju aega sotsiaalmeedias? Või vaatad hoopis liiga palju sarju, televiisorit, mängid arvutimänge?

Need, kes tunnevad, et nutitelefon on hõivanud liiga suure osa nende elust, võiksid laadida alla rakenduse nimega Mute, Space või Moment, et mõõta, kui palju nad oma nutitelefoni kasutavad ja millele täpselt aeg kulub. Nii mõnedki on üllatunud, kui avastavad, et veedavad päevas keskmiselt kaks tundi ja rohkemgi Instagramis või Facebook´is. Kui ka sina kuulud nende hulka, aga soovid olukorda parandada, siis palun väga – oled äsja võitnud kuus 64-lisatundi!

2. Kasuta aega efektiivselt

Järgmiseks võiksid mõelda, kas päeva jooksul on perioode, mil võiksid oma aega otstarbekamalt kasutada? Näiteks siis, kui veedad aega järjekorras või ühistranspordis.