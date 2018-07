Kolmandik Soomes ärikeelu saanud ettevõtjatest tegutseb Eestis karistamatult edasi

Yle uuringu kohaselt töötab ligi kolmandik Soomes ärikeelu saanud inimestest endiselt ettevõtetes juhtivatel positsioonidel. Yle andmetel on selliseid isikuid kokku 400, kusjuures 82% firmadest, kus nad tegutsevad, asuvad Eestis.

"Enamik ärikeelu saanud inimesi on süüdi mõistetud finantskuritegudes, näiteks maksupettuses või raha kõrvale kantimises," ütles inspektor Jukka Korkiatupa.

Juunis oli Soomes ärikeelu saanud inimesi 1181, kellest 85% olid mehed. Keskmiselt määrati keeld isikutele 3-7 aastaks. Äriregistri andmetel on 376 neist endiselt ettevõtetes kas juhatuse liikmed, tegevjuhid või muudel juhtivatel positsioonidel. Kokku on ärikeeluga inimesed seotud 700 ettevõttega, millest 82% asuvad Eestis.

Siseminister Kai Mykkänen tegi Euroopa Liidus üleskutse, et luua toimiv liiduülene süsteem ärikeelu saanud inimeste jaoks. "Ma arvan, et meil on vaja Euroopa Liidu ülest keeldu, sest ettevõtjad seavad ärikeelust mööda hiilida, seades ettevõtte üles Eestis või Rootsis," ütles ta.