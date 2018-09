Kolme naisinvestori sõnum: kasvatagem tütreid teisiti. Ettevõtlusse on vaja rohkem naisi

Eestis on juba pikka aega räägitud, et naisi ja mehi ei kohelda ettevõtluses võrdselt. Üks äärmus ütleb, et naiste osakaalu peaks sunni korras suurendama – juhtkonnas olgu naisi ja mehi võrdselt. Tegelikud põhjused, miks ettevõtlus- ja investeerimisvaldkonnas osaleb vähe naisi, peituvad aga mujal kui pelgalt selles, et mehed ei lase naisi võimule.