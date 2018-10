Kolmeeurone kohv? USA esirikaste sekka kuuluv miljardär on tuntud oma tagasihoidliku elustiili poolest

Millega kümnetesse miljarditesse tehinguid sõlmiv mees helistab? Ei helista Vertu ega iPhone'iga, vaid vanamoodsa klapptelefoniga. Juuksuris käik läheb tal maksma 18 dollarit. Eestiski võib juuksurisalongides meeste juukselõikus maksta kaugelt rohkem ja klientidest pole puudust.

Peenetes restoranides einestamise asemel käib ta igapäevaselt McDonald´sis ja tema keskmine kulutatud summa on 3,18 dollarit. Ta on maniakaalne Coca-Cola tarbija. Tema enda jutu peale kulub tal päevas viis Coca-Colat, mida on rohkem kui tavainimene tarbib kuid see on isegi tavainimesele rahaliselt jõukohane.

Kui staatuse sümboliks peetakse kuhugi elitaarsesse klubisse kuulumist, siis Buffett selliste asjadega ei tegele. Kuid oma nõrkus on ka Buffettil – tal meeldib mängida golfi ja ta on mitme golfiklubi liige. Ka meeldib talle bridži mängimine, millele kulub 12 tundi nädalas. Buffett armastab lugeda raamatuid ja neid on tal palju, mistõttu kogu aeg tõstab ta ringi lugemata raamatute virnu.

Ainus tõsiselt kallis nõrkus on Buffettil eralennuki omamine ja pidamine.

Tema varandusest 99% on Berkshire Hathaways aktsiates, kuid ülejäänud ühte protsenti juhib ta iseseisvalt, kuhu ta on ostnud selliste ettevõtete nagu Wells Fargo, Seritage Growth Properties, JPMorgani ja teiste ettevõtete aktsiaid.

Mida ta siis teeb rikkusega? Ta kulutab selle heategevuseks. Alates 2000. aastast on ta kulutanud heategevusele 46 miljardit dollarit.

„Mu elu ei saa olla õnnelikum,“ ütles Buffett CNBCile antud intervjuus. „Ma oleks vähem õnnelik kui mul oleks kuus või seitse maja. Mul on kõik mida ma vajan.“

Omahas ei maksa üllatuda, kui Buffettit võib kohata sõbra Bill Gatesiga lõunat söömas, kusjuures Buffett kasutab sooduskuponge.