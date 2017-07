Kolmest eestlasest ühel pole raha välismaal puhkuseks

Mõne aasta taguse ajaga võrreldes saab rohkem eestlasi endale lubada nädalast puhkust välismaal. Kõige kiiremini on reisimisvõimalus aga paranenud Lätis, kirjutab Äripäev Eurostatile tuginedes.

Enamiku eurooplaste jaoks tähendab suvepuhkus reisi välismaale, kuid tegelikult ei saa nädalast puhkust välismaal endale lubada 32,9 protsenti Euroopa Liidu elanikest.

Viie aastaga on eurooplased siiski rikkamaks läinud või on reisimine muutnud odavamaks ja pea kõigis riikides on vähenenud nende inimeste hulk, kes ei saa välismaal puhata.

Eriti tubli on siin arvestuses Läti, kus nelja aastaga oli muutus 26 protsendipunkti – kui 2011. aastal ei saanud reisi endale lubada suisa 63,4% rahvastikust, siis 2015. aastal 37,1% rahvast. Läti järel on kõige rohkem tulemust parandanud Poola (19,3 protsendipunkti) ja siis Eesti (paranemine 18,6 protsendipunkti).

