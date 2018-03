Kolmikõed kui bränd. Maailmas tutvustavad Eestit, aga kodus on raske raha leida

Ükski Eesti sportlane ei ole varem osalenud ülemaailmse brändi kampaanias. Ühtäkki osales aga Toyota suures ja kallis kampaanias kolm täpselt ühesugust eestlast. Õed Luiged said nii kodumaal kui ka võõrsil tuntuks 2016. aasta Rio olümpiamängude eel ja ajal. Nende sära ei kustunud ka pärast mänge. Neiud on elanud põnevat elu, neist on saanud bränd ja see müüb hästi. Üks osa sellest on näiteks kutsed jooksuvõistlustele, kus korraldaja maksab kinni osalustasu ja muud kulud. Õed tutvustavad Eestit nii riigi kui ka jooksukohana. Paraku ei tähenda see kodumaal just väga palju.