Kõlvart kohtuotsusest: spordiklubi ei saa süüdistada tahtlikus vassimises

Ärileht kirjutas nädalavahetusel, kuidas maksuamet nõuab kohtuotsusega abilinnapea Mihhail Kõlvartiga seotud spordiklubilt täiendavate maksude tasumist üle 10 000 euro ulatuses. Avaldame sellega seoses ka Kõlvarti palvel tema kommentaari. Tema sõnul jäävad maksuameti nõudes ja kohtuotsuses mitmed aspektid arusaamatuks ning taekwondoklubi ei saa süüdistada tahtlikus vassimises.

Avaldame Mihhail Kõlvarti kommentaari muutmata kujul

Delfi artiklis „Abilinnapea Kõlvartiga seotud spordiklubi jäi vahele maksudega vassimises hinnalise maasturi rentimisel" toodi esile Katleri Taekwondoklubi MTÜ ning maksu- ja tolliameti vahelise vaidluse mõned detailid. Kahjuks ei küsinud väljaanne kommentaare klubi esindajatelt ega minult. Samas artiklis on välja jäetud rida olulisi aspekte.

Maksu- ja tolliamet alustas Katleri Taekwondoklubi MTÜ (KTK) osas 2014. aastal menetlust, pretensioonid esitati 2015. aastal. Klubi vaidlustas maksuameti otsuse kõigis kolmes kohtuastmes. Selle tulemusel vähendati rohkem kui pool väljanõutavast summast, samuti MTA pidi osaliselt katma klubi poolt juriidilisele abile tehtud kulutused. Seega tagastas amet klubi arvele osa juba makstud nõudeid ning kompenseeris osa advokaatide töö eest makstud summast.

Vaevalt on kellegi jaoks suur avastus, et tegelen enam kui 20 aastat treeneritööga, sellest viimased kuus aastat ühiskondlikus korras. Ma ei ole seotud üksnes klubi tegevusega, vaid olen Katleri Taekwondoklubi MTÜ ning Eesti Taekwondo Liidu üks asutajatest. KTK treenerid, kes ise on kõik Tallinna elanikud sh ka mina, korraldavad juba 1990ndate aastate lõpust treeninguid, koolitusi ja demonstratsioonesinemisi üle Eesti. Regulaarse ja sihipärase tegevuse tulemusena hakkas spordiala jõudsalt arenema üle terve Eesti ning uued klubid tekkisid Pärnus, Kohtla-Järvel, Paldiskis, Maardus, Haapsalus, Mustvees, Tapal jt linnades.

Aastaid tegime me oma tööd vabatahtlikena, lisaks tasusime isiklikult transpordi, kütuse ja amortisatsiooni eest. Hiljem sai klubi siiski hakata treenerite sõidukulusid katma, ent siis selgus maksuameti kontrolli ja kohtuotsuse järel, et kulud, mis on seotud teistes linnades treeningute läbiviimisega, ei tohi klubi arvelt tasuda, kuna meie treenerite poolt teistes linnades treeningute läbiviimine ei ole usutav ja isegi kui treeningud olid läbiviidud, siis seda tehti teiste klubide liikmetele (MTA seisukoht). Tekib muidugi küsimus, kui MTÜ põhikirjaline eesmärk on spordiala ja tervislike eluviiside arendamine, siis kas tõesti seda saab laiendada ainult klubi liikmetele, kes maksavad liikmemaksu?

Maksu- ja tolliamet on isegi kahtluse alla seadnud asjaolu, et käisin autoga koos Eesti koondisega 2013. aastal Bulgaarias Maailmameistrivõistlustel treenerina. MTA seisukoha järgi sõitsin sinna mitte treenerina, vaid ... Eesti Taekwondo Liidu presidendina - järelikult ei olnud transpordile tehtud kulutused õigustatud. Minu pikaajaline staaž, rahvusvahelised sertifikaadid, EOK kutsetunnistus, treeneri MM'i akrediteering ning kõige olulisem - minu õpilased KTKst, kes moodustasid suurema osa koondisest, ei omanud antud juhul kaalu. Tõepoolest olen Eesti Taekwondo Liidu president, aga mis ei takista mul olemast ka treener.

Järgmine pretensioon, mis jäi meie jaoks arusaamatuks, on treeninguteks kasutatud ruumide rent. Nii selgus, et kui meie taekwondo sportlased käisid üldfüüsilise arengu tarvis ujulas või tegid joogat, ei saanud klubi renti maksta. Samas MTA jaoks jäi arusaamatuks, miks tegelevad meie sportlased lisaks taekwondole teiste kahevõitlustega ning osalevad ka võistlustel. See, mis sporditaustaga inimestele on iseenesest mõistetav, maksustamise puhul ei ole lubatud.

Peab tunnistama, et mis puudutab sõidupäevikut, siis klubi raamatupidamises esines tõepoolest selle täitmises eksimusi. MTA leidis eksimused, kohus meie põhjendustega antud osas ei nõustunud ja klubi maksis maksunõude kinni. Need, kes on sõidupäeviku pidamisega kordagi kokku puutunud, teavad, et eksimused on võimalikud. Kuid päevikut peeti ja raha isiklike sõitude eest maksti sisse. Seega ei saa klubi süüdistada tahtlikus vassimises.

Kahju, et minu diskrediteerimise katsel on heidetud vari suurele spordiklubile, mis on üles kasvatanud kümneid maailma- ja euroopa meistrivõistluste auhinnasaajaid. Tipptulemusi ei ole võimalik saavutada vassides ja omakasu püüdes. Kui KTK maksusaagast saab õiguslik pretsedent, siis tuleb paljudel spordiorganisatsioonidel oma tegevus üle vaadata. Vastasel korral riskivad nad ohuga seista silmitsi maksunõuetega nagu see oli klubidega, kus treeneritele ja sportlastele maksti palkade asemel stipendiumi.