Komisjon ähvardab: Airbnb-l on aega augustini oma lehel kord majja lüüa

Euroopa Komisjon ähvardab USA ettevõtet, majutusportaali Airbnb-d trahviga, kui viimane ei suuda oma kodulehel eristada eraisikutest kodude väljarentijaid ja firmasid, kes üürimisega suurt äri teevad.

Populaarse portaali Airbnb algne mõte oli pakkuda jagamisplatvormi inimestele, kes soovisid teatud perioodiks oma kodu välja rentida, kuid see on tänaseks kasvanud suureks äriks, kus tegutsevad paljud firmad ainult ühe eesmärgiga - kokkuostetud kortereid välja üürida.

Nüüd tahab Euroopa Komisjon, et Airbnb tooks oma kodulehel korrektselt välja, kas rendileandja on eraisik või ettevõte - tarbijakaitse eeskirjad on sellest tulenevalt erinevad. Lisaks nõuab komisjon, et tarbijale oleks arusaadav juba esialgse otsinguga kogu hinnateave või kui lõpphinda ei ole võimalik eelnevalt välja arvutada, siis tuleb tarbijat selgelt teavitada, et võidakse kohaldada lisatasusid.

Airbnb praegune viis hindu esitada ning mitmed tingimused rikuvad ebaausate kaubandustavade direktiivi, teatas Komisjon. Seetõttu nõuavad Euroopa tarbijakaitseasutused ja komisjon Airbnb-lt mitmete muudatuste tegemist. Airbnb-l on augusti lõpuni aega esitada oma ettepanekud. Pärast lahenduste esitamist vaatavad komisjon ja tarbijakaitseasutused esitatud muudatusettepanekud läbi.

Kui need ei ole rahuldavad, võidakse Airbnb suhtes võtta kasutusele erinevaid meetmeid. Milliseid täpsemalt, seda Komisjon oma teates ei öelnud.