Komisjon: Eesti majanduskasv aeglustub suure ebakindluse tõttu

Euroopa Komisjon tõi EL majanduskasvu aeglustumise põhimõjutajaks üleilmsed majanduspinged ja Hiina majanduse aeglustumise.

Kuid EL majandusvolinik Pierre Moscovici tõi pressikonverentsil välja ka Euroopa sisemised majanduskasvu halvendavad põhjused, milleks on Saksamaa kehvem autotoodang, sotsiaalsed pinged Prantsusmaal ja täielik ebaselgus Itaalia eelarvepoliitika osas, kirjutab Reuters.

Komisjoni Euroopa Keskpangast nigelam majandusprognoos on viimasele maksahaagiks. EKP prognoosis euroala tänavuseks majanduskasvuks 1,7 protsenti.

Veel suurem murelaps on aeglustuv inflatsioon, mis Euroopa Komisjoni prognoosi kohaselt on tänavu 1,4 protsenti ja keskpanga prognoosi kohaselt 1,6 protsenti. Keskpanga inflatsioonieesmärk on ligi kaks protsenti.