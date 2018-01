Komisjoni otsus annab Eesti Energiale loa elektrijaamas puitu põletada

Euroopa Komisjoni heakskiidu saanud kava annab Eesti Energiale õiguse Narva elektrijaama põlevkivikateldes puitu põletada. Taastuvenergia Koja hinnangul on see keskkonnavaenulik ja toob kaasa nii halupuidu kui kaugkütte hinnatõusu, kirjutab ERR.

Euroopa Komisjon lükkas tagasi kaks ametlikku kaebust biomassi kasutamise vastu Enefit Energiatootmise elektrijaamades ehk endistes Narva elektrijaamades. Komisjon leidis, et mingeid õiguslikke takistusi biomassi kasutamiseks Narvas ei ole.

"See tähendab, et kui riigikogu nüüd naaseb elektrituru seaduse muudatuste menetlemise juurde, siis ei ole vaja korrata õiguslike argumentide vahelist võitlust, mis varasemalt on protsessi kiirust oluliselt takistanud," selgitas Eesti Energia meediasuhete juht Kaarel Kuusk ERR-ile.

Elektrituruseaduse eelnõu on riigikogus läbinud teise lugemise. Eelnõu võimaldaks statistikakaubanduse tehingute korral piiramatult põlevkivijaamades puitu põletada.

