Kommersant: Venemaal võib töö kaotada vähemalt neljandik pilootidest

Venemaa lennundustöötajad saatsid kaebuse rahvusvahelisele tsiviillennundusorganisatsioonile (ICAO) kaebuse Venemaa föderaalse õhutranspordiagentuuri Rosaviatsija peale, teatas ajaleht Kommersant töötajate petitsioonile viidates.

Piloodid kardavad, et lähemal ajal võib Rosaviatsija tühistada umbes tuhat lennuluba, mistõttu ähvardab turgu veerandist pilootidest ilmajäämine. Rosaviatsija seletab seda lennuohutuse suurendamisega.

Piloodid ja teised lennundustöötajad pöördusid ICAO poole petitsiooniga, milles nõuavad Rosaviatsija omavoli lõpetamist lennundusspetsialistide ja õppekeskuste suhtes. Väidetakse, et Rosaviatsija on tihti põhjuseid selgitamata või seadusi erinevalt tõlgendades juba tühistanud sadade lennundusspetsialistide seaduslikult saadud litsentsid. Lähiaegadel võidakse tühistada veel tuhat piloodilitsentsi.

Rosaviatsija meetmed puudutavad mitut tuhandet lennundusspetsialisti, sealhulgas endisi sõjaväepiloote, tüürimehi ja pardainsenere ning ka erapiloote, kes on õppinud kommertspilootideks mitteriiklikes lennundusõppekeskustes. Pilootide sõnul loodi need keskused Rosaviatsija enda loal, need said kõik vajalikud sertifikaadid ning ametnikud kiitsid väljaõppeprogrammid heaks.

Petitsiooni järgi teatas Rosaviatsija, et isegi siis, kui pilootidel on erialane kõrgharidus, aga nad on algse lennuväljaõppe saanud mitteriiklikes õppekeskustes, võetakse neilt litsents ära ja uut välja ei anta. Kõrgharidus loetakse õigustühiseks. Selle tagajärjel võib töö kaotada vähemalt neljandik Venemaa pilootidest.