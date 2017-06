Komöödialegend võib ahistamissüüdistuste tõttu täielikult laostuda

Samal ajal kui Eestis jälgitakse vanameister Edgar Savisaare kohtusaagat, on ameeriklaste pilgud suunatud komöödialegend Bill Cosby kohtuasjadele. Esimene selline leiab aset Pennsylvanias, kus arutatakse ühe naise kaebust, et Cosby on teda seksuaalselt ahistanud. Samasuguseid kohtuasju on Cosbyt veel ees ootamas. Kui rikas ta on ja kui vaeseks ta oma nilbuste tõttu jääda võib? Sellest kirjutab Celebrity Networth.

Cosbyl on käsil kolm sarnast kohtuasja ning kui ta neis süüdi mõistetakse, siis võib igaüks neist kaasa tuua 10-aastase vanglakaristuse ning 25 000-dollarilise rahalise karistuse. Lisaks ootavad meest ka kümned tsiviilasjad, kus naised süüdistavad teda seksuaalsetes rünnakutes.

Cosby on üks rikkamaid inimesi meelelahutustööstuses. Tema loodud The Cosby Show on olnud tõeline rahalehm. Ta lükkas omal ajal tagasi suure lepingu ja lõi oma produktsioonifirma. Ta pani lisaks käima ka seriaalid Fat Albert ja The Bill Cosby Show (ei ole sama, mis The Cosby Show).

The Cosby Show oli eetris aastatel 1984 kuni 1992. Sarja tippajal teenis Cosby ise 4 miljonit dollarit ühe episoodi kohta (täna oleks see 8 miljonit). Viimasel kahel aastakümnel on vaid selle sarja sündikatsioonitasud ulatunud 1,5 miljardi dollarini. Talle kuulub 20% selle seriaali õigustest, mis tähendab, et Cosby on teeninud sellelt kokku 300 miljonit dollarit.

Ta on kümneid miljoneid teeninud reklaamides, filmides, komöödiaetendusi andes ning vähem edukate seriaalidega. Tema 2014. aasta komöödiatuur tõi sisse 11 miljonit. Ta andis 100 etendust.

Loe veel

Mehel on ka 100 miljoni dollariline kinnisvaraporfell. Nii hindabki lehekülg Cosby vara väärtuseks 400 miljonit dollarit.

Tsiviilhagid teevad lagedaks?

Kümned süüdistused on tähendanud seda, et Cosby ei teeni enam suurt midagi. Tema sponsorid on ta jätnud, etendusi ta ei anna. Mis aga eriti hull - keegi ei taha enam näidata ka tema seriaale. The Cosby Showd näidati enne süüdistusi mitmetes telekanalites, aga enam mitte. Sündikatsioonilepingud vaadatakse üle iga viie aasta tagant. See tähendab põhimõtteliselt seda, et sarju ostetakse uuesti. Keegi ei osta Cosby seriaale. Arendamisel oli ka üks uus kogupere komöödiaseriaal NBCs ning ta oli tegemas midagi ka Netflixi. Need katkestati.

Kõige suurem oht Cosby varale on tegelikult hoopis tsiviilasjad. OJ Simpsoni kurikuulsast kohtusaagast mäletame seda, et need lähevad kohtus libedamalt läbi. Kohus otsustab siin enamushäältega mitte nii, et kõik liikmed peavad kohtualuse süüdi tunnistama. Vangi inimesi ei mõisteta, kuid finantskaristused on seda karmimad. OJ Simpson pidi Goldmani perele maksma 35 miljonit dollarit, mis viis ta hoobilt pankrotti.

Bill Cosby meeletu varandus võetakse kindlasti ka siin arvesse. Florida seksuaalkuritegudele kontsentreerunud advokaat Brad Edwards ütles, et kohus arvestab karistuse puhul kindlasti seda, milline rahaline karistus mehele ka mõju avaldaks. Cosby puhul on isegi 20 miljonit dollarit vaid väike osa tema varandusest. Ja teda ei oota vaid üks tsiviilhagi vaid vähemalt 8, aga võimalik et 20 ja rohkemgi.

Seega võivad need kohtuasjad Cosby ka täielikult laostada.