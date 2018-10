Kõmuline Ida-Viru kommunaalkuningas tõi ka ülejäänud firmad prokuratuuri tule alt välja

Mõlema ettevõtte kohta teatab krediidiinfo, et need on kustutatud tänavu 16. oktoobril ehk kaks päeva tagasi. "Toimus ettevõtete ühinemine. Kõik ettevõtete kohustused, õigused, töötajad jne läksid üle uuele ettevõttele," ütles Põhjarannikule ASi Uikala Prügila viimane juhatuse liige Marika Korsten.

Osaühing Ekovir ja Uikala Prügila ühendati uue juriidilise isikuga, mille nimeks sai OÜ Ekovir, ent nime sarnasusele vaatamata on tegemist hoopis teise ettevõttega, kuna registrinumber on erinev ja kuulub Ossipenko varasemale ettevõttele, mille nimi nüüd ära muudeti.

Tõenäoliselt on tegemist ettevõtja järgmise sammuga tuua tule alt välja kaks firmat, mis olid maksupettuse süüdistusega kohtu alla sattunud.

