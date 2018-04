Konjunktuuriuudised: Majanduskasv on eeskujulik, kuid arenguruumi jagub

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) ekspertide koostatud analüüsist selgub, et ligi viieprotsendine majanduskasv 2017. aastal on parendanud elanike elujärge ning peegeldab nii investeeringute aktiviseerumist kui ka kõrget tööhõivet.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo märkis, et Eesti majanduse tervisega võib rahule jääda. Ta lisas, et kuigi Eesti on suutnud näidata viimase aasta jooksul kiireimat majanduskasvu Baltimaades ja Skandinaavias, pole põhjust loorberitele puhkama jääda.

"Majandus on viimase kümne kvartali jooksul näidanud stabiilset kasvu ja kuigi majandusnäitajate poolest oleme heades vetes, oleme suutelised palju enamaks," ütles Palo. "Kvantiteedi asemel peame rohkem tähelepanu pöörama kvaliteedile."

Kolmeks suuremaks majandusprobleemiks on jätkuvalt ettevõtete vähene innovatsioon, ebapiisav konkurentsivõime ja oskustööjõu puudus.

Minister Palo sõnul on ettevõtete tööjõupuudus probleemiks kogu majandusele, kuid odava tööjõu riiki lubamise suurendamine ei ole lahenduseks, kui soovime säilitada või tõsta meie elanike sissetulekute taset. Rõhuasetus peab nihkuma nii kõrgelt kvalifitseeritud välistööjõu ligimeelitamisele kui ka olemasoleva kohaliku tööjõupotentsiaali ärakasutamisele ja seda süsteemse ümber- ja täiendõppe toel.