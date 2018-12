Konkurendid ärevil: Viimsi vald tagab Prangli saare ühenduse Leedo riiulifirmaga?

Hetkel Prangli ja mandri vahet sõitvat Vesta asenduslaeva opereeriv Kihnu Veeteed on ärevil, sest Viimsi vald tahab hiljemalt homme paika saada uue parvlaevaoperaatori perioodiks 18. detsember 2018 kuni 31. detsember 2020. Sedakorda siis remondist tulnud ja spetsiaalselt Prangliga ühenduse pidamiseks mõeldud parvlaev Wrangöga.

Kuna Tuule Liinide pakkumine oli 834 057 eurot ja Kihnu Veeteede oma 967 812 eurot, on tõenäoline, et vald valib teenusepakkujaks odavama. Hiljemalt homme tahab Viimsi vallavalitsus ka otsusele jõuda.

Abivallavanem Margus Kruusmägi kinnitas, et täna kohtutakse veel mõlema pakkujaga ja täpsustatakse detaile, homsel istungil tehakse otsus. Kruusmägi ei heidutanud asjaolu, et Tuule Liinidel varasemat parvlaevade opereerimiskogemust pole. "Laev on ju meil olemas, Wrangö ootab praegu Veeteede Ameti käes, et see hanke võitjale üle anda. Oluline pole, kas firmal on kogemust, kogemus peab olema kaptenil ja laevameeskonnal. Arvata on, et tööd teevad edasi ikka sama meeskond, kes praegugi laeval ootel on."

Kruusmägi sõnul on Kihnu Veeteede ärevus loogiline, sest nad on seni toimetanud suhteliselt konkurentsivabalt. Aga võitmiseks oleks pidanud tegema parema pakkumise! "Ka eelmisel riigihankel, mis lõpuks tühistati, olid ju pakkumises näha, et Kihnu Veeteed tulid kirvega kurge püüdma," viitas Kruusmägi hanke pea 2 miljoni eurosele hinnavahele - Kihnu Veeteede pakkumine oli 4 233 000 eurot ja SLK koos Tuulte liinidega pakkus 1 997 000 eurot.

Kihnu Veeteed: elutähtsat teenust ei saa osutada riiulifirma