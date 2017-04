Konkurent saab KV.ee sammust aru: hinnastamise mudel on eelmisest sajandist

City24.ee-st sai laupäeval kuulutuste arvult suurim portaal Eestis. Varem seda tiitlit hoidnud KV.ee jäi ilma enam kui 10 000 kuulutusest, kui 11 suurt kinnisvarafirmat otsustasid sealt lahkuda. Põhjuseks toodi ootamatu ja väga suur hinnatõus. City24.ee juht Karin Noppel-Kokerov saab konkurentidest aru.

Noppel-Kokerovi sõnul on tegemist uudse olukorraga turul ja väga olulise muutusega, mis kindlasti turgu ühel või teisel viisil mõjutab.

„Kuidas täpselt, seda näeme lähikuudel, sest kindlasti on kõigil turuosalistel sellisest arengust tulenevalt omad plaanid. Kui lõpeb koostöö Eesti juhtivate kinnisvaraettevõtetega, siis loomulikult mõjutab see KV-d negatiivselt. Olgugi, et on objekte, mida pakuvad mitu maaklerfirmat, on sellise arengu juures pakkumiste arvu vähenemine tuntav ja oluline," kommenteeris ta.

Samas nendib Noppel-Kokerov, et kinnisvaraportaalide hinnastamise mudel on tõepoolest kasutuses olnud juba eelmisest sajandist, kus peamiseks turunduskanaliks oli trükimeedia. Ka kinnisvara sektoris ja kinnisvara ettevõtete struktuuris on toimunud aastate jooksul palju muutusi ja arengut.

„Ei ole ju mõistlik eeldada, et aegade lõpuni kehtibki täpselt sama hinnastamise mudel, kus esimesed 10 kasutajat on tasulised ning ülejäänud on tasuta sõltumata sellest, kas neid on siis 50, 100 või 500," tõi ta välja.

City24.ee juht lisas, et kasutajapõhised tasud on ainult üks osa teenustest ja lõplik hind kujuneb kogu meedia- ja turunduslahendusest, mis võib klienditi olla väga erinev ning mis on ka pidevas muutuses tulenevalt kinnisvaraturu olukorrast, kliendi turundusstrateegiast ning uutest teenustest.