Konkurent tühjaks varastatud logistikafirmast: ma ei usu vara kadumist

Via3L Speditoni uus juhatuse liige Meelis Saaresalu ütles, et tegemist on ilmselt Eesti viimaste aegade ühe suurema ettevõtte kaaperdamise katsega. "Katsega seetõttu, et omanikud loodavad ja tegutsevad selle nimel, et äri säilitada. Via3L Spedition OÜ on 20 miljoni eurose aastakäibe ja paari tuhande kliendiga ettevõtte, millest esmaspäevase seisuga oli omanike kontrolli all veidi kontorimööblit," kirjeldas ta.

Elmer Maas ütles, et süüdistused tema ja Lauri Latti osas ei vasta tõele. "Ettevõttel ei ole kunagi olnud ühtegi veokit ja enamik haagistest on olnud alati renditud. Via3L Speditionile kuuluvad haagised on üle antud uuele juhtkonnale. Samuti ettevõtte muud toimimiseks vajalikud vahendid," lisas ta.